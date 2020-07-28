動滋券抽400萬幸運兒！為何尾數4中獎率低？　背後原因曝

教育部體育署推出的「動滋券」今（28）日下午在松山文創園區的運動博覽會場館抽出，體育署特別邀請了四位取的東京奧運資格的體育國手，依「射飛鏢」方式選出16碼的亂數種子，並排出身分證末碼的中籤機率。不過今天抽籤結果出爐了，身分證末碼 4 的人卻發現自己中獎機率超低，對此體育署也做出了解釋。

今日下午在律師見證下，由射擊國手呂紹全、桌球國手鄭怡靜、拳擊國手陳念琴、游泳國手王冠閎等人透過飛鏢投擲，產生一組16碼的亂數種子「01、12、14、06、04、15、07、06」。不過這組亂數種子是用來讓電腦抽籤程式使用，程式將會決定一組亂數表，隨機抽出400萬個中籤者，中籤率僅57.2%。

而在抽籤結果出爐後，可以發現身分證末碼0的人中獎機率最高為10.43%，身分證末碼4的人中獎機率則不到一成，僅有7.69%。體育署就連忙解釋，會採取這樣較為複雜的抽籤過程是想避免「1、2、6」遺憾發生，加上部分民眾因為忌諱「4」的諧音「死」，內政部已於1999年宣布身分證末碼不再有4，也就是說這20年沒有國人的身分證尾數為「4」，才會導致這次的結果。

▲動滋券今日於運動博覽會中抽出，身分證字號末碼為「４」的民眾得獎機率不到一成。（圖／翻攝自體育署臉書直播）

不過這次體育署為希望民眾響應防疫後新生活，特地發放了400萬張500元「動滋券」鼓勵民眾參與體育活動。至於不知道自己是否幸運中獎的民眾，體育署也特別提醒明（29）日早上10點前，中獎者將會陸續收到簡訊或電子郵件的通知，而民眾也可以自行到「動滋網」（https://don500.sa.gov.tw/）自己是否成為這400萬幸運兒的其中一員。（編輯：楊智傑）