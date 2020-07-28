老翁闖紅燈被撞死！家屬怨騎士「為什麼沒閃」　全場罵翻

▲老翁闖紅燈被撞死，家屬無法理解為何騎士沒能閃過。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒人希望看到不幸意外的發生，但事故的責任歸屬還是該要有個是非公道。日前一位高齡90歲的老翁在深夜闖紅燈穿越馬路，遭到機車騎士撞飛，送醫後不治身亡。家屬事後在網路發文，雖先承認「闖紅燈不對」，但隨即質問肇事騎士「為什麼沒有閃過？」文章一出引發熱議，絕大多數網友都認為這樣的說法有失公允。90歲老翁深夜穿越馬路闖紅燈，遭到一位19歲男騎士迎面撞飛，緊急送醫後仍不治身亡。肇事男騎士當時與女友各自騎車返家，騎在前面的女友看到闖紅燈老翁時急煞閃過，但隨後的男騎士則閃避不及，釀成不幸意外。事後老翁外孫女在臉書社團「爆怨公社」發文，強調外公過世讓自己很心痛、在趕去醫院的路上哭成一團。談到意外經過，老翁外孫女先承認「外公闖了紅燈確實不對」，但隨後就直言無法理解為什麼肇事騎士的女友可以閃過，肇事騎士卻「硬生生的撞了上去？」老翁外孫女希望能找到律師協助處理後續事宜，但網友卻一面倒站在騎士那邊，紛紛留言回覆說，「第一次聽到闖紅燈的好意思責怪別人為什麼沒有閃過去」、「指責別人沒有閃過妳外公，那為什麼不檢討妳外公要闖紅燈？」、「我們比較同情19歲的騎士，年紀輕輕卻要揹上這條人命」、「惡人先告狀就是了」、「不要再有死者為大的錯誤觀念，都違規了還有臉指責別人」。綜合媒體報導，肇事騎士目前已被依過失致死罪起訴，警方表示肇事騎士並無酒駕，且是綠燈直行車輛，但相關肇事責任仍待相關單位進一步鑑定。（編輯：倪浩軒）