醫護防疫津貼撥款了！衛福部：已發27億、8月再發11.6億

新冠肺炎疫情肆虐全球，為感謝國內醫療相關工作人員的照護辛苦，衛生福利部承諾發放醫護獎金補助津貼，截至今（28）日，共已撥付醫院27億7305萬元，預計8月上旬會再撥付精神專科醫院、診所及衛生所，共11.6億元醫護獎勵金。為勉勵醫療相關工作人員在疫情之中的照護辛勞，衛福部於4月中修正「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，獎勵對象納入執行新冠肺炎相關照護工作的放射師、醫檢師、清潔人員以及行政人員等，並追朔自1月15日生效，以感謝全國醫療機構及醫事人員共同協力防疫。醫事司長石崇良表示，有關醫護人員及感控人員津貼，1至3月共172家醫院提出照護新冠肺炎疑似個案（2萬8743人次）及確診個案（342例）人員津貼申請，除1家條件不符外，申請金額計7億9520萬元，已全數完成審查作業；另4至6月共146家醫院提出照護疑似個案（4萬2397人次）及確診個案（109例）之人員津貼申請，總金額計8億4724萬元。在取消出國補助部分，共有1萬193名醫事及社工人員取消於2月23日至6月30日間出國，申請補助金額共8172萬元，已核准7803名申請並完成撥款，共計8005萬元，餘2390人得於本年12月31日前完成補件即可獲得補助。對於急救責任醫院防疫獎勵，衛福部表示，全國202家急救責任醫院給予每月30萬至120萬元不等之防疫獎勵金，統計1月15日至6月獎勵金額合計6億7485萬元，已於7月17日完成撥款。衛福部也強調，本項獎勵金醫院應全數分配予急診部門相關工作人員。同時，醫院防疫也有獎勵，共有489家總計13億300萬元，其中449家醫院計11億1350萬元已於7月24日完成撥付。另40家精神專科醫院、診所、衛生所防疫獎勵8億4773萬元，預計於8月上旬撥付。此外，全國340家衛生所於2月6日至6月30日協助代售口罩者，核予每家最高3萬元獎勵金，同樣預計於8月上旬撥付計1020萬元。