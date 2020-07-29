台灣禁行機車會怎樣？他分析「恐怖亂象」：絕對精神崩潰

除了汽車和大眾運輸外，在台灣，機車是許多人最愛的交通工具之一，不僅方便代步通勤，與汽車相比，停車相對容易，機動性也較高。然而，有網友卻在PTT發問「台灣禁止機車會變怎樣？」結果釣出一名網友分析，禁行機車後可能發生的「恐怖亂象」，直呼「絕對通勤到精神崩潰...」。

原PO在PTT八卦板表示， 聽說新北多數地方內車道都已禁行機車，車故率下降了不少，他並好奇「台灣禁行機車會怎樣？」對此，有網友就發文回應，直指台灣道路設計很像要驅逐機車，但若台灣實施全面汽車、禁止任何機車的話，會產生更嚴重的塞車現象，去上班的時間更長、下班時間更塞，如果沒機車，他認為「大概每天通勤時間會增加3倍到4倍，原本去上班要半小時，變成2小時，來回變4小時通勤，絕對通勤到精神崩潰！而且4小時只是保守估計，畢竟找車位也要時間」。

▲網友在PTT分析「台灣若禁行機車會怎樣？」（圖／翻攝自PTT）

該名網友接著更說「路邊不是很多機車格可以給機車停的嗎？」若要將台灣的機車全部換成汽車，首先要想的就是「台北哪來的地方可以停車？」他直言「就算蓋停車場也不夠，可能要蓋50間停車場才夠，蓋公宅都沒地方蓋了，還蓋給車住勒...台灣土地那麼小，人口密度那麼高，為什麼老想學別人開汽車？正所謂因材施教阿！現在我只看到台北紅線一整排的汽車違停，雙線道直接變成單線道，造成交通堵塞...」認為「如果台灣沒有機車，接下來就是汽車違規、並排停車，三縣道直接變一線道，塞車塞到你怕！」

貼文一出，網友隨即議論紛紛，「台北隨便靠個路邊那麼好停，看看下班時間的復興路」、「這陣子下雨就一堆機車轉汽車，下雨天塞塞樂沒感覺？」「光下雨天開個車就要多花上半小時了」、「機車不用多，超過三分之一改開車，就夠你塞的了」、「現階段禁機車就是等著通勤交通崩潰啊...」「台北禁行機車大概70％轉搭大眾運輸不一定壞事，但鄉下就難說了」、「最主要是本來會選擇騎機車就是看中機車的方便、機動性強以及成本低，這是汽車沒有的，所以禁掉機車的話，難道會增加自己的成本去選擇不方便機動性不強的選項嗎」、「要人搭大眾運輸也要先發展好啊！不然假設現在路上的機車都轉去大眾運輸，如果在沒有捷運的地區勒？大眾運輸除了台北以外沒有一個地方發展好的」。（編輯：許苡晴）