夯玩國旅／企鵝機器人當服務生　桃園最新海洋風飯店開箱

▲，國泰飯店觀光事業旗下最新旗艦品牌 COZZI Blu 和逸飯店桃園館今（ 29 ）日起試營運。（圖／記者陳致宇攝）

▲結合 Xpark 水生公園、新光影城商場、華泰名品城等周邊景點。（圖／記者陳致宇攝）

▲飯店結合 Xpark 水生公園、新光影城商場、華泰名品城等周邊景點。（圖／記者陳致宇攝）

▲飯店提供高鐵站免費接駁服務。（圖／記者陳致宇攝）

▲飯店提供 6 人房可選擇，是台灣較少見的配置。（圖／記者陳致宇攝）

▲套房臥室獨享雙面採光。（圖／記者陳致宇攝）

▲每間客房都有圓形大鏡面、乾濕分離衛浴、浴缸、免治馬桶等。（圖／記者陳致宇攝）

▲每間客房都配有大尺寸聯網電視，還可 24 小時水族館直播。（圖／記者陳致宇攝）

▲飯店引進超萌的企鵝機器人「 COZZI 醬」服務旅客，除了迎賓之外，還會幫忙送備品到客房。（圖／記者陳致宇攝）

▲健身房為 24 小時開放。（圖／記者陳致宇攝）

▲最多容納 50 桌的宴會廳。（圖／記者陳致宇攝）

▲自助餐廳「逸．市集」每日都有約百道菜色可選擇。（圖／記者陳致宇攝）

▲早餐提供刈包、三明治等中西料理，選擇相當多元。（圖／記者陳致宇攝）

▲自助餐廳打造全台唯一露營野餐區。（圖／記者陳致宇攝）

▲中餐廳「逸薈軒」主打川、揚料理及港式點心。（圖／記者陳致宇攝）

▲中餐廳「逸薈軒」主打川、揚料理及港式點心。（圖／記者陳致宇攝）

▲廚特製「川椒稻香牛肋排」，以多種中藥材及香料熬煮，上桌前還會淋上白蘭地炙燒。（圖／記者陳致宇攝）

▲酒吧「 Blu Bar 」空間以船艙造型設計。（圖／記者陳致宇攝）

▲調酒師特製「亞特蘭提斯」特調。（圖／記者陳致宇攝）

▲酒吧外有 3 台賽車遊戲機。（圖／記者陳致宇攝）

▲飛鏢機讓三五好友一同競賽。（圖／記者陳致宇攝）

▲旅客入住期間可在 Blu Bar 無限量享用咖啡、茶飲、點心。（圖／記者陳致宇攝）

結合 Xpark 水生公園、新光影城商場、華泰名品城等周邊景點，國泰飯店觀光事業旗下最新旗艦品牌 COZZI Blu 和逸飯店桃園館今（ 29 ）日起試營運，距離高鐵站步行僅需 5 分鐘，館內設計以科幻小說《海底兩萬里》為發想，充滿各式各樣的海洋元素，還找來超萌的企鵝機器人「 COZZI 醬」服務旅客，除了迎賓之外，還會幫忙送備品到客房。和逸飯店表示，館內設計以科幻小說《海底兩萬里》為發想，迎賓大廳以透白的水母造型燈及海洋生物元素點綴，客房廊道上鋪設黃金色地毯，象徵溫暖的沙灘；全館共 218 間客房、 6 種房型，其中包含唯一 1 間的 50 坪總統套房，以及 3 間 25 坪套房，客房則是 10.5 坪起跳，從雙人房到六人房都有，另有連通房可以選擇。房間內的設備則是五星級規格，象徵蔚藍海岸的客房地毯、船艙造型的圓形海魚掛畫，讓人有種身在豪華郵輪中的感覺，每間客房都配有大尺寸聯網電視，還可 24 小時水族館直播，浴室內有圓形大鏡面、乾濕分離衛浴、浴缸、免治馬桶等。另外飯店還引進超萌的企鵝機器人「 COZZI 醬」服務旅客，除了迎賓之外，還會幫忙送備品到客房，只要旅客向櫃檯提出需求， COZZI 醬就會將需要的物品直接送到房間門口，也是飯店相當特別的體驗之一。餐飲部份，館內有自助餐廳、中餐廳、酒吧，以及最多容納 50 桌的宴會廳。自助餐廳「逸．市集」每日都有約百道菜色可選擇，招牌的「爐烤現切戰斧牛」選用美國頂級安格斯牛，兒童取餐區則有小朋友最愛的炸雞、薯條等，餐廳內還打造全台唯一露營野餐區，與日本「 Snow Peak 」露營品牌合作，體驗獨一無二的用餐氛圍。中餐廳「逸薈軒」主打川、揚料理及港式點心，主廚特製「川椒稻香牛肋排」，以多種中藥材及香料熬煮，上桌前還會淋上白蘭地炙燒，讓香氣更上一層樓；「特製港式爐烤片皮鴨」搭配自製甜麵醬，也是主廚拿手菜之一，另有烤鴨三吃可以選擇。酒吧「 Blu Bar 」空間以船艙造型設計，調酒師特製「亞特蘭提斯」特調，以萊姆酒及伏特加為基底，與藍柑橘糖漿及新鮮果汁的搭配，帶著夢幻的漸層藍色，相當受到女生歡迎，外頭還有飛鏢機及賽車遊戲機，讓三五好友一同競賽；旅客入住期間還可在此無限量享用咖啡、茶飲、點心，這也是和逸飯店品牌特色服務之一。