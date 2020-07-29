境外移入疫情嚴峻　侯友宜強調大型活動要有停辦心理準備

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣近日也出現不少境外移入案例，新北市長侯友宜上午主持市政會議時，特別要求各局處做好最壞的打算、最好的準備，如果沒有憂患意識，第二波攻擊很快會降臨﹔他也指示目前在籌辦當中千人以上的大型活動，做好必要時停辦的心理準備。
新北市長侯友宜表示，這個禮拜已經有12例新冠肺炎境外移入案例，鄰近縣市也有泰國勞工回國後確診，是非常嚴重的警訊，雖然現在疫情在可控的範圍內，要求各局處要有憂患意識，否則第二波攻擊就會降臨。
侯友宜也提及，接下來幾個月新北市有一些千人以上的大型活動，原則上還是先規劃、先辦理，但是視疫情的狀況，像義民節等活動如果疫情嚴重必要時停辦，希望各局處心理先做好萬全準備，以免到時候後續工作沒辦法做。
侯友宜再度呼籲中央，對於入境者包括外籍人士和本國人民全面性進行普篩，各局處要做好最壞的打算、最好的準備，他要求勞工局對於外籍勞工的居住環境未雨綢繆，避免發生群聚感染﹔同時也呼籲民眾，一定要戴口罩、量體溫、用酒精消毒，保持安全距離等，千萬不能鬆懈。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。