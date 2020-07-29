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境外移入疫情嚴峻　侯友宜強調大型活動要有停辦心理準備

記者康子仁/新北報導-2020-07-29 10:50:55
▲侯友宜指示目前在籌辦當中千人以上的大型活動，做好必要時停辦的心理準備。(圖/記者康子仁攝)
新冠肺炎疫情持續延燒，台灣近日也出現不少境外移入案例，新北市長侯友宜上午主持市政會議時，特別要求各局處做好最壞的打算、最好的準備，如果沒有憂患意識，第二波攻擊很快會降臨他也指示目前在籌辦當中千人以上的大型活動，做好必要時停辦的心理準備。

新北市長侯友宜表示，這個禮拜已經有12例新冠肺炎境外移入案例，鄰近縣市也有泰國勞工回國後確診，是非常嚴重的警訊，雖然現在疫情在可控的範圍內，要求各局處要有憂患意識，否則第二波攻擊就會降臨。

侯友宜也提及，接下來幾個月新北市有一些千人以上的大型活動，原則上還是先規劃、先辦理，但是視疫情的狀況，像義民節等活動如果疫情嚴重必要時停辦，希望各局處心理先做好萬全準備，以免到時候後續工作沒辦法做。

侯友宜再度呼籲中央，對於入境者包括外籍人士和本國人民全面性進行普篩，各局處要做好最壞的打算、最好的準備，他要求勞工局對於外籍勞工的居住環境未雨綢繆，避免發生群聚感染同時也呼籲民眾，一定要戴口罩、量體溫、用酒精消毒，保持安全距離等，千萬不能鬆懈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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