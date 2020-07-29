媽媽全聯結帳付三倍券　「神邏輯」令人傻眼：店員心好累

行政院振興三倍券上路已滿兩周，不少民眾領到之後喜孜孜的拿來日常消費使用，不過三倍券的用途百百種，你已經想好用在哪裡了嗎？近日就有一位媽媽開心地在全聯購物，打算結帳時用三倍券來付款，不過卻和店員起了爭執，直到事後跟家人抱怨才發現，原來是自己的「神邏輯」出了錯，結局瞬間逆轉讓家人也好傻眼。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一張朋友和媽媽的對話截圖，只見朋友媽媽說，她到了超市買了605元的東西，正當她拿著三倍券到櫃檯結帳時，「我給收銀員一張200三倍券和5元硬幣，收銀員說我還差400」，朋友媽媽還不滿的抱怨「我怎麼講她都不懂，她到底會不會數學？」。

沒想到這位原PO的朋友立刻發覺疑點，趕緊問自己的媽媽「只給一張200？要給三張啊」，這位媽媽此時才恍然大悟說「不是三倍嗎」，原PO朋友這時才解釋「你拿1000換3000的時候就已經3倍了，1000換3000元」，而這齣可愛的鬧劇也讓這位媽媽的全家人都大喊傻眼。

▲網友分享朋友媽媽三倍券的「神算法」，讓全家人都傻眼了。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

對此，原PO也表示原來這麼像網路笑話的事，真的就發生在你我身邊，同時也有不少網友留言「原諒我嘴角失守，哈哈」、「店員心很累」、「這個店員應該才是最傻眼的人吧」、「三倍券一聽真的會以為是拿200當600用啦」、「媽媽的數學可能是體育老師教的喔」、「店員辛苦了，這種事肯定不是第一次發生」。（編輯：楊智傑）