台版章魚燒本體是啥？饕客揭「2美味重點」 ：日式比不上

▲網友以「章魚燒的本體是什麼」為題，在PTT八卦版上發問。 （圖／翻攝自PTT）

在美食雲集的台灣各大夜市裡，除了較為常見的臭豆腐、大腸麵線、雞排等等，也經常能看見販賣章魚燒的攤商，而章魚燒更是許多人心目中的夜市必吃之一，對此，就有網友問道「章魚燒的本體是什麼」，貼文一出也引起網友熱議。該網友在PTT八卦版上以「章魚燒的本體是什麼」為題，表示章魚燒的本體是「章魚、外皮、醬料還是柴魚？有沒有這方面的八卦？」。貼文一出，許多饕客紛紛回應指出章魚燒本體的重點，「老闆免費加料的美乃滋」、「美乃滋」、「芥末美乃滋」、「當然是美乃滋阿」、「在台灣是外皮 」、「在台灣大概要皮好吃吧？」、「應該外皮吧」、「外皮」；也有網友認為是「章魚啊，不然你要做蛤蜊燒嗎」、「高麗菜」、「柴魚」、「柴魚片」、「麵粉」。但最後有饕客網友點出台版章魚燒最美味的本體關鍵，「如果以台灣人比較有機會吃到的章魚燒來看，大概就是台式和純正日式章魚燒，台式章魚燒的本體就『柴魚』和『美乃滋』，至於日式章魚燒現吃燙得要命，黏糊糊根本不成形的滾燙麵糊球直接沾在你的嘴唇，舌頭直接燙傷，根本不知道在吃什麼東西，所以我覺得日式章魚燒本體大概是攝氏100度的鼻涕吧」、「根據我嘗試了日本許多章魚燒的經驗，好吃的只有醬，那坨100度鼻涕真的不行」，但其他網友回應「啊你是在急什麼？」、「冷了再吃阿」。而網路上也有許多不同文章分享章魚燒的做法，無論是台式或是正統日式章魚燒，都各自擁有支持者，在台灣也有不少販賣章魚燒的攤販，民眾可依照自己的喜好再做挑選，只要符合自己胃口，都能是人間美味。（編輯：郭佩蓉）