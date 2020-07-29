桃園登革熱確診病例　曾到台南「這2區」活動

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▲室內化學防治。（圖／台南市登革熱防治中心提供）

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桃園市在7月21日出現今年首例本土登革熱確診病例，目前國內計9例本土登革熱確診病例7月23日，其中一名個案曾至台南市佳里區及中西區活動，台南市政府登革熱防治中心接獲通報，立即掌握其活動軌跡，並持續進行相關防疫措施。台南市登革熱防治中心主任陳怡表示，該個案（男性）於7月18日出現間歇性發燒、軀幹紅疹，1至2天後消失，7月23日上午從桃園南下，先至台南市佳里區探訪親友，返回桃園之前至中西區活動（飲食），當晚因身體不適至醫院就醫，就醫後返回桃園。7月28日，台南市登革熱防治中心接獲通報，立即完成相關活動地的疫情調查、病媒蚊監測、環境孳清、室內噴霧罐壓放及衛教等工作29日進行活動地戶內外環境化學防治，也請活動地附近的醫療院所，提高警覺並加強通報，確保疾病無傳播之虞。登革熱防治中心提醒，近日陣雨不斷，環境中容易造成容器積水，市民務必於雨後落實戶內、外環境巡查與整頓，加強「巡、倒、清、刷」，以避免孳生病媒蚊。民眾赴東南亞、南亞等熱帶國家時，出國前應清除居家環境積水容器並倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛福部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。在國外期間如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，切勿自行服藥，務必主動於返國時諮詢、通報機場之檢疫人員，以獲得即時處置及照護；如有上述症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大，相關資訊請參閱台南市政府衛生局全球資訊網或1922防疫專線。