三倍券成本比消費券高？名嘴「一圖」對比：誰騙了蘇貞昌

為因應新冠肺炎疫情帶來的影響，行政院日前推出「振興三倍券」期望活絡經濟，不過這項政策的成本也受到質疑。對此，資深媒體人黃暐瀚也製作「圖表」比較三倍券及消費券的成本，並質疑「誰騙了蘇貞昌？」
24日時國民黨立委洪孟楷在臉書上披露「紓困3.0」預算書，其中三倍券成本竟然高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元。這也讓他疑惑「三倍券比過去少發1600元，增加了數位化的支付方式，為何成本卻增加了2.9億元」，並痛批「這是把全民當凱子？這樣濫用公帑真的比扯鈴還扯，如此錯誤的政策該有人負責」。
而名嘴黃暐瀚在昨（28）日直播時質疑，「行政院長蘇貞昌當時信誓旦宣稱三倍券印製成本只花了9億元，為何最後卻變成22.5億？」；他也對比三倍券與消費券的預算，「2009年消費券共花19.6億元，包括印刷費 2.64億元，封袋費 2300萬，宣傳費2800萬，金融兌付8.37億元；2020年三倍券共花22.56億元，包括印刷費 6.7億元，封袋費 8000萬，宣傳費1億2900萬，金融兌付與系統開發10.6億元」。
黃暐瀚也認為，「什麼錢花得合理，什麼錢不合理，都可以檢討，可以比較，我唯一不懂的是，明明整理花下來，要22億多，當初是誰跟蘇貞昌說『9億』？到底是誰，騙了蘇貞昌？」（編輯：潘毅）
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