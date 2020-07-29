藝術家將租屋處全拆爆！房東含淚揭真相　照片曝光網傻眼

▲網友認為這個自稱「藝術家設計師」非常可怕。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲由照片可見，不少木製傢具都四分五裂。（圖／翻攝自《爆料公社》）

這種人，告他也沒有錢可以拿回來，他名下應該沒財產，只能自認倒楣」

▲由照片可見，防盜窗也被拆，還丟到外面。（圖／翻攝自《爆料公社》）

暑假是租屋續約、換約的旺季，不少民眾因現在房價太高，在外生活都會選擇租屋。對此，昨（28）日就有網友分享，遇到自稱「藝術家設計師」的房客，不但不繳房租還惡意破壞房子，讓他頭痛不已，網友看到也紛紛勸房東提告。原PO在《爆料公社》表示，由於近期朋友的介紹，順利把房子租出去，不料對方從簽約完的第一個月就開始遲付房租，後來好不容易請他走，才發現房子已被破壞，拆床板 、拆小閣樓的實木牆體欄杆，甚至連防盜窗都拆，接著還發現，拆下的床板和收藏的古董床頭被丟在陽台淋雨，多年前掛在牆上的畫作也被賣掉，還有吊扇也私自拿下來鋸短，原PO提到，整個房子要復原幾乎不可能，還留下一堆垃圾。他只好向房客要求索賠，沒想到對方雙手一攤，直說沒錢，這也讓原PO氣炸，「台灣怎麼會有這種人」。貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「好可怕的房客」、「這一定要提告了」、「還真是怪房客」、「、「朋友介紹的？確定是朋友？」、「告！一定要告的」、「真差勁」、「這個房客是不是拆除隊」。而在租賃關係中，依照民法第 432 條規定，「承租人應以善良管理人之注意，保管租賃物，租賃物有生產力者，並應保持其生產力。承租人違反前項義務，致租賃物毀損、滅失者，負損害賠償責任。但依約定之方法或依物之性質而定之方法為使用、收益，致有變更或毀損者，不在此限」。（編輯：許智超）