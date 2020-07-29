好市多「好心人」幫收桌！真相曝光網嚇：疫情期間不好吧

美式大型賣場好市多27日全面恢復內用桌椅，就連刀叉區也一併改成提供可重複使用的不鏽鋼餐具，讓不少民眾紛紛回到熟食區用餐。不過最近就有一位男網友分享自己用完餐後，竟然遇到「好心人」來幫他收空杯，結果下一秒轉頭卻發現這位阿姨竟然拿著他的空杯直奔飲料區，讓他頓時無言。

昨（28）晚在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》就有一位社員分享，自己到了賣場內重新開放的熟食區用餐，不料一吃飽，身穿碎花洋裝的阿姨突然從他身旁出現，熱心的告訴他「我幫你丟就好」，以為對方是賣場員工的原PO，沒有多想就將手中的空杯給了出去，還稱讚「好市多真的很用心，連用餐區都請個阿姨收拾餐具」。

▲好市多先前因應防疫考量，暫時撤走內用區座位。（圖／翻攝好市多商品經驗老實說臉書）

正當原PO懷疑這位「服務生」怎麼沒有身穿賣場制服，一轉頭就看到阿姨已經健步如飛的奔向飲料區，面露喜色的直接用他的空杯裝飲料來喝，原PO就表示當下他也不能上前阻止，只能在心裡吶喊「欸不是！阿姨不要，那我用過啦」，最後只能楞楞的看著阿姨離去的背影感嘆「地方阿姨真的無極限，一杯飲料不就20塊而已」。

▲這名「阿姨親自挑選」的男網友分享了這段故事，立刻引來眾人熱情回應。（圖／翻攝好市多商品經驗老實說臉書）

這篇「奇遇」在社團曝光後，立刻吸引超過7千位網友迴響，紛紛調侃原PO是「阿姨挑中的男人」，甚至在底下留言幽默表示「愛情來得太快」、「緣份就是這麼讓人措手不及」，不過也有人對此不衛生的行為感到疑慮「這真的很噁」、「現在台灣就算疫情趨緩，但還是有感冒病毒風險啊」、「不論如何，這種個人衛生還是要自己注意吧」。（編輯：楊智傑）