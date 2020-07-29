收動滋券中獎簡訊卻查嘸？官網實測「1處填錯」秒變沒中

▲民眾可上動滋網查詢是否抽中，不過卻有網友發現收到簡訊通知，在官網卻因身分證字母大小寫而查詢不到。（圖／翻攝 MOESports YouTube ）

教育部體育署昨（28）日抽出400萬位「動滋券」的幸運得主，今天也開放民眾上官方網站查詢自己是否中籤，不過今天就有不少民眾抱怨明明自己有收到中獎簡訊，上官網查詢卻顯示「您未中籤」，懷疑又出現Bug了。對此，就有眼尖網友發現官網顯示錯誤的原因在於，輸入身分證字號的「開頭字母」大小寫搞錯了。

今早上午10點動滋券官網開放民眾查詢是否中籤，但卻有不少網友反應明明有收到中籤簡訊，但上官網查詢卻是「未中籤」。有眼尖網友就發現，不少人到官網查詢時，身分證字號的開頭字母的「大小寫」並沒有正確輸入，並表示一定要「大寫」，這樣才會呈現正確的中籤結果。

透過《NOWnews今日新聞》記者實際到動滋網測試，發現確實只要「身分證字母開頭大小寫打錯，就會從中籤變成未中籤」，也提醒民眾查詢時，記得一定要輸入「大寫字母」才能搜尋成功。對此，

▲經過測試，開頭字母小寫搜尋結果顯示「未中籤」（圖／翻攝自動滋網）

▲只要正確輸入大寫字母即會出現「您已中籤」通知（圖／翻攝自動滋網）

至於幸運抽到動滋券的民眾，於30日起可到

，前兩天（30、31日）將依身分證號碼末碼分流，末碼雙號0、2、4、6、8者，可在30日

領取，而末碼單號1、3、5、7、9者，則可在31日

領取，而在8月1日到12月31日之間，全部號碼皆可領取，並於這段時間內使用。此外，

（編輯：楊智傑）

體育署強調，動滋券的中獎通知是以簡訊為主、電子郵件為輔，一切以簡訊通知為準。「動滋網」領取QR Code上午10點到深夜12點上午10點到深夜12點由於QR Code可隨時領取，並即時使用，體育署呼籲，中籤民眾在期限內完成領取及消費使用即可，不須搶著領取。