鬆口氣！泰籍移工接觸者檢測結果出爐　189名皆陰性

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，今日無新增 COVID-19(新冠肺炎)確定病例，國內截至目前累計81,167例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含80,105例排除)，其中467例確診，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、441人解除隔離、19人住院隔離中。有關7月27日泰國官方公布自台返泰之武漢肺炎檢驗陽性個案，其189位同公司接觸者檢體之核酸及血清抗體檢驗結果皆為陰性，此代表該公司目前未發現有傳播風險，其他可能感染源仍持續調查中，現正比對個案在台行程。
指揮中心監測資料顯示，全球累計16,701,684例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國4,436,478例、巴西2,483,191例、印度1,483,156例、俄羅斯823,515例及南非459,761例為多；病例中659,892例死亡，以美國151,449例、巴西88,539例、英國45,878例、墨西哥44,022例及義大利35,123例為多。
指揮中心指出，全球疫情近1週增加11%，單日新增病例數屢創新高，其中仍以美國及中南美洲疫情最為嚴峻，南亞疫情快速上升，歐洲及西太平洋多國疫情亦有回升的趨勢。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。