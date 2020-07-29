續追泰籍移工行蹤釐清感染源　在台出沒地竟不是大賣場　

針對日前泰籍移工返國確診，台灣189位同公司接觸者檢體之核酸及血清抗體檢驗結果皆為陰性，讓大家鬆了一口氣，但因感染源還未釐清，因此目前正透過取得該名移工之電信門號持續追蹤疫調。而先前披露移工曾在桃園大賣場出沒，了解之下才發現，並不是大賣場而是服飾店，同時移工歡送會還有哪些人參加，也正積極疫調中。
中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名泰籍移工因為檢測出來是很弱的陽性，因此現正與泰方聯繫，希望能再做第二次採檢，如此一來將有助於疫調的進行。
發言人莊人祥則表示，該名移工今年7月21日返回泰國後，22日出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日以核酸檢測驗出陽性。至於傳出移工歡送會上可能有其他非該公司的人也參與，他指出據了解共有10多人參與，目前指揮中心正積極追查公司以外的人，屆時可能再發出居家隔離或進行採檢。
莊人祥指出，目前已取得該名移工的泰國手機與台灣手機，希望針對他18到20日在台灣的行蹤做疫調，雖然移工說他都以工廠附近活動為主，外出也都有戴口罩，但先前說他出沒大賣場，實際上了解則是服飾店，指揮中心將透過手機定位持續疫調。
莊人祥表示，利用手機定位疫調與相關監視器，一方面可以釐清他外出是否都有戴口罩，一方也能追蹤可能的感染源。尤其也會跟勞動部配合，跟桃園地區健保局比對，針對該名移工之密切接觸者18位進行調查，釐清是否有人在今年去過醫療院所，並在6、7月就診，其中也找出43位，這兩天將會請相關單位協助做採檢與血清抗體檢查，來確認當地是否有風險。
陳時中也補充，針對外籍移工，因為入境都要先隔離檢疫14天，進來台灣其實相對安全。至於有些「黑數」移工留在台灣的時間長，指揮中心也希望透過他們比較信任的NGO單位，與勞動部共同協助就診，為的就是要防範、避免防疫破口。
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