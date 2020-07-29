專家揭「台灣上半年車禍死亡人數」　網驚：比疫情還嚴重

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今，半年過去了，政府也因應防疫而成立災害應變中心，全國民眾忙著防疫為的就是避免一不小心染疫喪命，但其實台灣今年交通事故死亡率遠高於疫情，光是今年累積「A1類交通事故」件數就有976例，而累計死亡人數更是達到1000例，也讓網友直呼「這個數字比新冠肺炎還要嚴重，可是沒啥人在乎」。
臉書粉專《城中小事》根據警政署資料，製作統計圖表，2020年國內A1類交通事故統計，光從1月1號到7月20號，累計事故就有976例，累計死亡人數更是達到1000例，也就是平均一天死亡超過2例，粉專貼文後方也提醒，官方資料會不斷更新，統計依當下取得版本進行，而其中「A1類交通事故」係指造成人員當場或24小時內死亡之案件。
對此，就有網友將此圖表轉貼到社群平台《Dcard》上，以「台灣死亡突破千例！部分地區出現醫療危機！」為題，表示死亡人數已經達到1000人，千萬不要輕忽。此外，數據顯示6月新增車禍受傷人數有3萬8251例，到目前為止，今年車禍傷患累積人數更是來到21萬6638例，和新冠肺炎台灣確診人數467人、康復人數440人和死亡人數7人相比，因交通事故所造成的傷亡，確實比疫情還來的嚴重。
另外，他也提及「尤其6/7之後推行國旅與解封後，死亡曲線有更加往上，六月相較五月，死亡人數增加27%，非常恐怖」，並表示台灣是東亞交通事故死亡率最高的國家，許多駕駛人也根本不為「車禍加零」做出努力，他也一再強調「請民眾小心，請務必正視『車禍暴增』的問題，保護好自己」。
網友也紛紛回應「駕照用雞腿換的，還有什麼法律一點都沒用，誰會在乎那些小命呢？」、「放暑假一堆國高中生，在那邊不知死活，不戴安全帽又三貼」、「太可怕了，比新冠肺炎還誇張」、「沒想到A1的案例這麼多」、「交通部不改革台灣不會好」、「希望政府有所作為」。（編輯：郭佩蓉）