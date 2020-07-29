登革熱新冠肺炎雙重夾擊　桃市府重啟防疫會議嚴陣以待

桃園市長鄭文燦今(29)日親自主持防疫會議，鄭文燦表示，登革熱疫情部份，目前有3位確診、6位陽性反應，若疫情擴大，會再增加家戶消毒及採檢範圍；另泰籍移工相關疫調擴大採檢，目前結果均為陰性，疫情資訊統一由中央流行疫情指揮中心發布。桃園受到本土型登革熱群聚及返泰移工確診新冠肺炎雙重疫情影響，鄭文燦指出，針對登革熱的疫情，除了全市大消毒以外，熱區部分，在100公尺內的家戶進行消毒，400公尺內的公共區域進行強化的消毒，目前社區快篩站共篩檢了293位，原來有3位確診，另外6位為陽性反應但無症狀，市府會再將採檢資料送醫院做二度確認。鄭文燦表示，如果疫情擴大，市府就會再擴大家戶消毒及採檢範圍，目前包括地方環保志工跟清潔中隊都已經全部動員，也呼籲所有市民，家中或住家附近若有積水容器一定要清除，特別是下過雨之後一定要進行環境的清消整理。另外，有關泰籍移工返回泰國以後發生新冠肺炎的確診事件，市府回朔做疫調以及採檢工作，目前疫調部分，共有18位同住者，其中1位曾於25日出現咳嗽、流鼻水，現在醫院隔離，另外17位安排在集中檢疫所隔離，目前採檢結果都是陰性，市府也擴大採檢，共有189位完成採檢，PCR的部分為陰性。鄭文燦說，重啟防疫會議主要是希望把防疫工作讓整個市府團隊都知道，包括各種防疫工作的分工、整合，至於整個疫情資訊還是由中央疫情指揮中心統一發布，市府會根據最新的狀況，包括該做的隔離，該做的採檢都會做，也會針對外籍移工多做防疫方面宣導，讓外籍移工有充分的資訊。