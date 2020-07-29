新冠肺炎有解？中研院：白扁豆抑制感染有一套

中研院基因體研究中心今日表示，該中心研究團隊發現，由白扁豆萃取蛋白FRIL除了可以有效抑制流感病毒，也可抑制新冠病毒感染，研究結果登上國際期刊。在傳統中醫的典籍，包含本草綱目、藥性草本及本草圖經等，對於白扁豆都有相關「去毒」記載，中研院基因體研究中心研究技師詹家琮長年在中草藥裡找尋傳染病的科學解方，也透過實驗發現白扁豆萃取液可有效抑制流感病毒，且效果與常用藥物克流感相當，後來再與基因體研究中心研究員馬徹合作，盼能了解白扁豆抑制流感病毒的原因。中研院今天記者會中馬徹表示，研究團隊花費2、3年時間發現白扁豆萃取蛋白質FRIL是抑制病毒的關鍵，FRIL外觀類似消波塊、大小約7奈米立方，其4個頂點與醣分子結合能力相當強，能抓住流感病毒上的醣分子，進而抑制流感病毒、阻擋病毒進入細胞核。馬徹指出，研究團隊用小鼠進行實驗，從小鼠鼻腔噴入FRIL，再給予足以致死劑量的流感病毒，有FRIL保護的小鼠可以有效抵抗病毒感染。今年新冠肺炎疫情爆發後，研究團隊也對於FRIL是否對新冠病毒有抑制效果感到好奇，馬徹說，研究團隊在4月取得台大醫院、疾管署提供的病毒株後，便開始測試FRIL對新冠病毒的抑制能力，透過實驗發現，FRIL對抑制SARS-CoV-2感染細胞也非常有效。馬徹表示，目前的成果仍屬基礎研究，要進一步將研究轉化成治療或預防的醫藥用品，還有很長的一段路要走，研究論文發表後，中研院智財處會將研究成果變成可以技轉的技術，後續由廠商接棒進行。中研院表示，此研究論文已在今年7月24日刊登於國際期刊「細胞報告」（Cell Reports），第一作者為中研院與陽明大學微免所合作學程博士生劉佑民。