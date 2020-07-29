效率增3倍！高鐵巡檢車100%台灣製造　後年38輛全數到位

▲台灣高鐵與工業技術研究院合作，開發 MIT 新型「軌道智能化巡檢機車」，預計 2022 年 2 月全部 38 輛建制完成。（圖／記者陳致宇攝）

▲新型「軌道智能化巡檢機車」重量約 120 公斤，組裝與拆解的作業程序簡化後，只需 2 人即可搬運。（圖／記者陳致宇攝）

▲舊款柴油引擎巡檢機車因重量過重、拆卸不易，運行時還會發出噪音。（圖／記者陳致宇攝）

高鐵在台灣西部走廊扮演要的運輸角色，每日有超過 10 萬人次搭乘，為確保營運及旅客安全，台灣高鐵與工業技術研究院合作，開發 MIT 新型「軌道智能化巡檢機車」，並達到輕量化、便利化與智能化等目標，自 2018 年 11 月陸續啟用，目前已有 22 輛上線，預計 2022 年 2 月全部 38 輛建制完成後，節省強烈地震後緊急勘災一半維修巡檢時間，更較傳統步巡勘災效率提升達 3 倍，大幅提升維修效率。台灣高鐵表示，原有的柴油引擎巡檢機車是向日本採購，但因重量過重、拆卸不易，須 4 個人同時搬抬車輛才可以改變前進、後退的方向，運行時還會發出噪音，為此與工研院合作開發新型「軌道智能化巡檢機車」，提升維修部門效率。台灣高鐵指出，新型「軌道智能化巡檢機車」重量約 120 公斤，較舊型減輕 50 公斤，並簡化組裝與拆解的作業程序，只需 2 人即可搬運；車上配備雙向電動馬達，並設計座椅與駕駛控制台的快速轉向，可快速轉換前進與後退，另外也有方向自動辨識系統，提升安全性，輪部分則將舊型的鐵輪改為全新的膠輪設計，減少運行時的噪音。智能化部分，檢修人員可利用平板電腦操作 App ，迅速將路線巡檢狀況及數據，透過行動通訊網路回傳至數位化系統，再配合緊急應變中心後台分析，即時將勘災資訊進行統整性分析，有助於災害搶修。