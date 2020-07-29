向蔡英文致謝　賴峰偉感謝中央挹注5億打造運動中心

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▲澎湖縣多功能綜合體育館興建工程總經費3億5,000萬元，體育署補助2億元，縣府自籌1億5,000萬元。（圖／記者張塵攝，2020.07.29）

▲「澎湖縣民運動中心」，已經列入前瞻二期計畫，此外也取得教育部體育署7,500萬經費，整修縣立體育場跑道及周圍，打造健康快樂運動島。（圖／記者張塵攝，2020.07.29）

▲澎湖縣多功能綜合體育館總樓地板面積7463.99平方公尺，地上3層、地下1層，館內設施可容納近2,000人的綜合球場。（圖／記者張塵攝，2020.07.29）

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澎湖縣多功能綜合體育館29日落成啟用，澎湖縣長賴峰偉出席剪綵儀式時表示，運動能促進身體新陳代謝，澎湖的活力來自縣民健康，他期許多功能綜合體育館啟用後，縣民能多加使用，朝每週至少運動5次的目標前進賴峰偉致詞時也突然感謝總統蔡英文，由中央挹注5億元的經費，打造澎湖國民運動中心。賴峰偉表示，澎湖縣多功能綜合體育館興建工程總經費3億5,000萬元，體育署補助2億元，縣府自籌1億5,000萬元，他感謝教育部體育署補助經費，更感謝議長劉陳昭玲及全體議員支持場館經費，提升澎湖整體運動設施。賴峰偉說，多功能綜合體育館以提供競賽場地為主，由於澎湖縣民熱愛運動，仍缺乏足夠的室內運動空間，經他向總統蔡英文爭取5億元興建「澎湖縣民運動中心」，已經列入前瞻二期計畫，此外也取得教育部體育署7,500萬經費，整修縣立體育場跑道及周圍，打造健康快樂運動島。落成啟用典禮在「菊之音小型表演歌劇坊」的熱舞表演中揭開序幕，另外邀請文澳國小打擊樂以及嵵裡國小舞獅表演。主球場舉辦開幕籃球邀請賽，由地主隊馬公國中對抗新北市永和國中，賴峰偉主持開球，兩校以球會友，同場競技，熱鬧非凡。澎湖縣多功能綜合體育館總樓地板面積7463.99平方公尺，地上3層、地下1層，自民國106年12月18日開工，至109年5月18日完工，館內設施包含1樓可容納近2,000人的綜合球場(2面籃球場或4面排球場、6面羽球場)及商業空間2樓韻律舞蹈教室、綜合教室、辦公室3樓體適能中心、兒童遊戲室及閱覽室。另有地下機車停車場可容納100個機車車位。