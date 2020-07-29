台式馬卡龍主題房配日式大浴場　首間三井花園飯店試營運

▲▲台灣首間三井花園酒店將於 8 月 18 日起試營運。（圖／三井花園酒店）

▲三井花園酒店規畫 297 間客房。（圖／三井花園酒店）

▲飯店引進日系義大利料理 JAPOLI 進駐，提供全日餐飲服務。（圖／三井花園酒店）

看好台灣旅遊市場，日本三井不動産集團首度進軍海外投資飯店，第一站就選在台北，全新 Mitsui Garden Hotel 三井花園酒店將於 8 月 18 日起試營運，規畫 297 間客房，頂樓還有日系飯店獨有的大浴場，即日起開放預訂。三井不動産集團陸續在台灣開發大型 Outlet 購物中心，今年首度將觸角延伸到飯店市場，計畫在台北開設 3 間飯店，目標鎖定國內外的商務以及觀光客群。首間三井花園飯店距離捷運忠孝新生站步行僅１分鐘，方便旅客前往台北各大知名的觀光與美食景點。業者表示，飯店「 Taiwan Nature 」為設計概念，大廳使用台灣天然在地石材的裝潢，並懸掛台灣知名藝術家吳季璁的作品，個樓層梯廳則有藝術創作家李政勳 16 件作品展示；客房邀請設計師齊藤烈規畫概念客房，包含充滿台灣懷舊魅力「好嚮九份 Retro 」、;以台灣水果、台式馬卡龍為主題「好饗甜甜 Sweets 」、紅磚瓦屋為意象「好想故鄉 Nostalgic 」，讓海外旅客感受充滿台灣味的住宿體驗。位在頂樓還有日系飯店特有的大浴場，一邊泡澡一邊觀賞模擬延綿的台灣山脈為設計的空中花園造景，以及眺望台北地標101的美麗夜景；餐飲引進日系義大利料理 JAPOLI 進駐，提供全日餐飲服務。