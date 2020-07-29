男批客庄券「抽獎過程超陽春」？風向一面倒曝重點：合理

▲網友以「客庄券是不是真的很客家？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲由客委會推出的浪漫客庄旅遊券在今（29）日中午直播抽獎。（圖／取自客委會臉書）

由客委會推出的浪漫客庄旅遊券在今（29）日中午直播抽獎，根據客委會統計，登記人數達358萬5310人，已抽出14萬名幸運兒得主，將在（29）日下午5點得獎者會收到簡訊通知。對此，有網友表示，客委會抽客庄券，一切超級陽春，「不愧是客庄券？還是昨天被體育署嚇到了？」。該名網友在PTT八卦版上以「客庄券是不是真的很客家？」為題，發文表示客委會抽客庄券，看起來像是在自己的會議室，擺著投影機，然後由副主委直接一鍵抽獎，「一切都超級陽春」，該說不愧是客庄券，還是昨天被體育署的動滋券嚇到了？貼文一出，有些網友十分認同原PO，「客家人合理」、「客家券用客家抽獎方式，合情合理」、「發最少張，設備最陽春，客家精神」、「連份數也是最少的」、「很客家，可以！」、「客家精神不錯」。但許多網友紛紛揭露 1 重點表示「抽籤簡單易懂才合理」，「這樣才對啊，搞那麼大場地還找藝人主持多花錢」、「啊不然要花大錢做有的沒的，搞看不懂的抽籤是嗎」、「藝FUN券才是爛好嗎？動滋只是多此一舉，客家抽抽法才是最佳」、「這樣才好啊，其他的花那麼多錢有屁用」、「這真的是最近抽獎裡感覺最正常的」、「藝FUN券抽獎簡單粗暴明瞭，動滋真的無言」、「這樣才合理吧」、「動滋那個就看起來很像體育班會做的蠢事」、「昨天（抽動滋券時）太浮誇了」。而若是幸運抽中了客庄券，中獎者領券時間為7月29日至12月31日，身分證尾數為1、2、3，可於7月29日下午5至7點領券；身分證尾數為4、5、6，可於7月29日下午7至9點領券；身分證尾數為 7、8、9、0，可於7月29日下午9點後領券；7月30日後，所有中獎者都可領券，使用時間則是自109年8月1日起至109年12月31日止。（編輯：郭佩蓉）