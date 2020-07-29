男友騙要早睡！跟學妹嗨整夜對話曝光　「細節」全場臉綠

當有了交往對象時，大部分人都會與異性友人保持適當距離，除了避嫌外，更給予另一半尊重。不過就有女大生意外發現，男友謊稱自己不舒服早睡，實際上卻是與系上學妹相約喝酒，對話訊息曝光後討論熱度破表，更有人發現其中的「1細節」苦勸：「這段感情是否該繼續下去要好好想清楚」。
一名女大生在論壇《Dcard》上發文分享近期遭遇，「昨天晚上男友訊息回得很慢，我擔心的問他怎麼了？他只說身體不舒服，然後哄了我幾句就說要睡」。原po出於關心，隔天中午便到男友家中關心他的身體狀況。沒想到在發現洗衣籃內髒衣物有嘔吐痕跡，好奇一問男方卻急忙否認。
隨後男友到浴室洗澡，原po忍不住拿起男友手機，沒想到一看才發現，男友昨晚其實是跟系上學妹相約暢飲一晚，學妹更表示「妳女友有發現什麼嗎？被發現妳就完了」，還相約改日再喝，而原po男友則表示沒有向女友坦白，且對於再次邀約相當有興趣；看完對話訊息後，原po也向男友攤牌，對方則表示「不是有意瞞著，只是系上必要的社交」，讓原po無奈地說「不應該尊重另一半的感受說一聲嗎？懷疑自己給的信任到底算什麼」。
整個過程曝光後也引來上千名網友討論，更有人發現隱藏在三人訊息中的細節，「最不爽的是你男友醒來還先回她」、「他12:13回學妹，12:16才回你，起床第一件事為什麼是先回學妹？覺得你要自己好好想清楚，祝你幸福」；其他的網友們意見也一面倒認為，「放生吧」、「這完全不行，醒醒吧」、「能不能接受是一回事，但說謊隱瞞一定分」、「如果真的只是系上活動應酬，那有什麼好瞞著妳的」。（編輯：潘毅）
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