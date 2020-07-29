買台北老公寓太爛？醫師溫情喊「必買原因」：下一代重要

想要買一棟房子除了房價是主要考量外，周邊的環境跟生活機能也是不少人觀望購屋前會特別考慮的重要因素。但總會聽到有人說要買台北老公寓，倒不如買新房，因為公寓沒有價值，舊了就沒人要，近日就有一位醫生分享自己對買台北老公寓的看法，引起眾人討論。

日前在PTT就有一位醫生針對「台北精華區老公寓的未來」分享了自己的看法，他提到自己「常在想，當初若不是母親帶我來台北市念書，受到同儕刺激，我能考上建中嗎，能當上醫師嗎」，更表示雖然自己雖買不起中正大安區的新房，但精華區舊公寓對他來說是負擔的起的。有朝一日，他也希望讓小孩能跟他ㄧ樣，在安全的環境成長、適當的同儕競爭，享受著首善之都各項便利的建設。

▲一位醫生分享自己對於台北老公寓的看法。（圖／翻攝自PTT）

此外，他也就理性面分析會投資精華區公寓的原因，除了資產配置外，也是基於「房子會跌，但土地只會漲」的概念，原PO提到雖然老公寓會舊、商圈會轉移，但台大醫院不會搬、建中北一女不會消失，除了警力充足、資源充沛等硬體資源外，整體環境更是能讓他的孩子有較好的機會成長。

文末原PO也坦承「（台北老公寓）出租的投報率不會高於美股或其他投資品，但我願意花一點錢拿張精華區土地門票」，而這個想法一曝光後，就有不少網友感動的表示為下一代著想真的很重要「希望小孩在好的環境長大，人品性格良好，是人情之常」、「推學區與環境，這是很多當父母的人置產的重大考量」。（編輯：楊智傑）