當兵帶什麼幫助大？學長激推「3必備神物」：新訓不擔心

▲許多學長回答3「神物」，分別是爽身粉、防水夾鏈袋及零錢。（圖／翻攝自PTT ）

每個男生在成長過程中都有個恐懼，接到兵單的時候，很多新兵在還沒入伍就常會問，當兵到底需要帶什麼？對此，今（29）日就有一名網友詢問學長們該帶什麼，貼文一出引發網友討論，指出有3個「神物」是當兵必備的。原PO在PTT表示，準備要去體驗4個月夏令營，為了讓新訓活得更輕鬆，目前也只知道要帶爽身粉及郵局金融卡，接著提到郵局金融卡是要可以拿來領薪水還可以刷卡的那一種，不用掏錢找零，搭大眾交通工具還有優惠，除此之外，還有其他推薦的必備小物嗎？底下當過兵的學長網友們看到也紛紛回應，第一個就是「爽身粉」，「流汗之後抹會讓你覺得很涼爽，尤其是悶熱的夜晚，會更好入睡」，再來第二個就是「防水夾鏈袋」，「因為新訓期間你會有各種歌詞、報告詞，到哪都要帶著，而防水夾鏈袋攜帶很方便」，最後就是「一堆零錢」，「建議進去多帶點零錢，小額鈔票也要多帶一點，軍中會收一些費用，還有無論是上營站或投販賣機，都很方便」。另外也網友說，「一定是防蚊液啊」、「多帶幾本書吧」、「各種藥都帶著」、「腦袋帶好，別當天兵阿」、「小本子，上課的時候畫圖用」、「 認真，多買一件運動短褲當睡褲穿」、「一罐可以洗全身的清潔乳」、「內褲多帶幾件！真心不騙」。（編輯：許智超）