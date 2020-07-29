衝海邊玩水消暑！男「一動作」鮮血狂炸　眾嚇壞：不敢了

▲男網友在《Dcard》上發文分享因為自己去海邊打赤腳而受傷。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲男網友因為在海灘赤腳而踩到異物受傷。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲男網友因為在海灘赤腳而踩到異物受傷。（圖／翻攝自《Dcard》）

暑假已經來臨，有些民眾會帶家人到離島旅遊，也有些人會揪好友一同到海邊玩水，除了需注意要去有救生員駐點、合法開放戲水的區域以外，也要注意打赤腳是否安全的問題，就有網友發文表示自己「在海上走一步，感覺到有東西刺進左腳底夾了一口」，馬上跳回沙灘才發現，血流得十分嚇人。該名網友在社群平台《Dcard》PO文，他表示自己近日到高雄西子灣海水浴場外圍沙灘，他還記得當天天氣很好，本想曬曬太陽、泡泡海水，感覺十分「chill」，而他也描述沙灘很長也很淺，走到外圍海水也只到他的腰部而已，不過這時，他在海上輕輕走一步，「感覺到有東西刺進左腳底夾了一口」。被異物刺到當下，原PO表明實在太痛，瞬間衝回沙灘，傷口雖然不大，但是當下卻血流不止，收拾玩東西上車時，血就已經乾了，一直到醫院掛完急診，醫師表示「感覺像是被尖銳的東西刺到，不像被咬」，但原PO後來想了一整天，回想當下感覺「就像是被一隻大螯刺進去夾到肉尻起來的感覺」。貼文一出，引起網友熱議，「我去海邊拖鞋絕不離腳，我上次就被一個沒公德心的人扔的玻璃碎片扎爆腳，當天快樂海邊遊變快樂醫院遊」、「我之前也是赤腳踩海灘，結果貝殼插進我的腳底，我把它拔下來，結果發現沒有流血，學長姐都非常驚恐的看著我」、「太可怕了吧」、「這個血量怕爆，傷口好好保養啊」、「要好好照顧傷口！」、「小心海洋弧菌，會截肢，我都不敢脫鞋子」、「看到你這個，我更不敢下水了」。最後，原PO也更新後續狀況並附上照片，他表示後來沒有腫脹也沒有發燒，傷口周圍小瘀血，走路也還算正常，雖然傷口只有一個小洞，但當時竟然噴了這麼多血，原PO也再三強調，「提醒大家去海邊就算下水也不要脫鞋」。（編輯：郭佩蓉）