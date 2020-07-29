基隆用「輕軌代替台鐵」有比較好？專家痛批：蠢的要死

▲Sway發文全文。（圖／翻攝自Sway房市觀測站臉書）

基隆市規劃輕軌捷運運輸系統，目前傳出規劃方案將是台鐵退出基隆，讓路給未來的輕軌系統，引發外界憂慮。對此，房市部落客Sway質疑，基隆搞輕軌捷運因而取消台鐵，本來有直達車通台北、未來變成要靠接駁，這樣「有比較好？」更直言「蠢的要死」。Sway今（29）日在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文點評基隆輕軌，認為「政治人物就是這樣，先喊個口號，人民要捷運就給你捷運，選上再說，管你有沒有錢或是做不做得下去」。Sway指出，當初明明大家就知道，基隆的台鐵已經班次夠多了，「你還硬要塞一個捷運，怎麼塞？市長硬是要搞捷運來呼嚨民眾是吧？現在說要取消台鐵，基隆變成只是個要靠接駁的城市，咁有比較好？」Sway進一步說明，等於基隆本來有直達台北的火車，要變成基隆接駁南港的區間車。「地位差很多，突然變成新北投或小碧潭？」Sway更直言，「叫『捷運』，就爽就是了？蠢的要死」。Sway強調，基隆若要蓋捷運系統，就只能地下化，把捷運藏在地下，這樣路面還不會被占據。但政客則是「哪一種可以在任內完成，就選哪一種」，Sway感慨，「誰管基隆現在的路已經夠塞了，再多一條輕軌放在路中間，車子以後根本就動彈不得，那是後人的責任」。對於外界的擔憂，綜合媒體報導，基隆市政府發言人沈詠珮表示，基隆輕軌未來不會誤點，終點站設在南港，轉搭高鐵、火車或北捷板南線都很方便，可以提供基隆市民更密集以及更準點的交通。（編輯：倪浩軒）