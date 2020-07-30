男友家開早餐店！親戚建議「去幫忙」　網友苦勸：先不要

情侶相處有時候不只是兩個人之間的事，若論及婚嫁往往牽扯到的是兩個家庭之間的互動，因此如何與彼此的親戚應對進退，也讓許多情侶在相處過程中苦惱不已。近日就有女網友表示男友家在經營早餐店，自己的親戚得知後紛紛追問她為何沒到早餐店裡幫忙，讓她產生不少煩惱。對此，就有過來人給出中肯建議引發討論。

最近一位女網友在PTT向其他網友求助，她提到自己有個交往四年的同齡男友，平常雖然是跨縣市的微遠距離戀愛，但感情十分融洽。不過因為對方家中經濟無虞下，男友媽媽又頂下一間早餐店在經營，男友每個周末只會花一個上午去幫忙，但也多少剝奪了兩人相處時間，而她的親戚知道後，就追問原PO「怎麼不去他家一起幫忙還是等他下班幫忙收拾」，讓她不知該如何是好。

原PO自己就表示其實她並不贊同這樣的說法，她認為「只是情侶又不是結婚了，真的進去幫忙也很怪吧」，再加上對方家中早餐店空間不大，如果為了等下班佔掉一桌位子好像也不太實際。對此，就有過來人也贊同她的想法，更提到「就算結婚了妳也沒有義務要去，你有你的工作、你的父母，對方的工作跟父母是對方的事情」。

▲網友針對是否該聽從親戚議見感到苦惱。（圖／翻攝自PTT）

這篇求助文一曝光，不少網友也認為沒有必要聽這位親戚的意見「千萬不要去，去了會被當成應該的，之後不去了就被講閒話」、「別鬧了，一起共事超容易有紛爭」、「不用去吧！除非男生有要接手，不然妳完全不必接觸這事情」、「你的親友是不是很討厭你，才這樣陷害你 XD」、「你親友好雷+1」，但也有網友認為，只要原PO去幫忙之後不要覺得委屈就好，去或不去其實沒有絕對的答案。（編輯：楊智傑）