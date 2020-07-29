月薪70K男搭捷運上班！女友苦勸買車　全場反嘆：很自私

▲大多數網友認為在台北沒有買車必要，除非兩人已有小孩。（圖／翻攝靠北女友臉書）

應該買車自駕代步還是依靠大眾交通工具通勤，背後需要考量的各種因素相當多。就有一位女網友抱怨，月薪高達7萬的男友堅持搭捷運，自己則希望男方買車，兩人更為此多次爭吵。貼文也引來許多網友討論，並感嘆「女方想法有些自私」。一名女網友在臉書《靠北女友》大吐苦水，「男友雖然各方面條件都不錯，長相斯文，五官端正，碩士，月薪七萬多，都讓我很滿意，但就是不願意開車，堅持搭捷運通勤」。原PO也透露兩人常常為買車一事爭吵，也讓她不禁疑惑「我希望他只要買一台七十萬國產車，能夠代步就好，這個要求過分嗎？」文章曝光後，多數網友都抱持相反看法，「他的想法很正確，妳很自私，捷運就是用來紓解交通的，為什麼他還要買車來讓交通變得更不順暢呢？」「台北停車真的很麻煩又很貴」、「於有捷運的台北，買車的必要性真的太低了」、「停車費都可以搭好幾趟捷運了，而且停車場不好找」、「台北根本就不需要買車，等要生小孩再說」、「在台北開車真的超浪費錢，CP值低到爆」。另外也有不少人點出開車所需要的花費不光只要看車子本身，「妳知道台北臨停一晚360嗎？車位一個月3000以上，車每年有稅金、燃料費，每個月加油加保養抓1萬，固定開銷會多很多噢！7萬實在不太夠燒」、「買車容易養車難」「問題是後續，保養要錢、車要繳稅、又要停車位、買房子要附買車位，光車位就約100~200萬不等」。（編輯：潘毅）