住宅補貼8月4日申請開跑！租屋族每月最多可省5000元

內政部營建署今（29）日表示，109年度住宅補貼受理申請期間為8月4日至8月31日，補貼項目包含租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，計畫戶數共有12.6萬戶；今年因應新冠肺炎疫情，為鼓勵民眾利用線上申請，營建署特別加碼舉辦1000份面額200元的超商禮券抽獎活動。營建署表示，今年擴大補助對象並將資格放寬，109年整併以往住宅補貼及去年單身婚育租金補貼試辦方案的補貼對象，將租金補貼戶數由現行6萬多戶調高至12萬戶，所得標準從平均每人每月所得應低於最低生活費1.5倍放寬為2.5倍，戶籍地也不用再跟租屋地相同縣市。此外，以往列入查調財稅資料的家庭成員包含「申請人或其配偶之戶籍內直系親屬之戶籍外配偶」，自109年度起，不再列計；以往限制未滿40歲申請人須已結婚或與直系親屬同一戶籍之限制，109年度也已刪除。不過，營建署指出，因政府資源有限，有名額限制，今年採取評點制度，符合資格條件者須按評點分數排序，評點分數較高者可優先獲得補貼。另外，為鼓勵婚育政策，今年再提高相關評點項目權重，例如：育有2名以下未成年子女家庭，每名子女加5分，3名以上未成年子女家庭，第3人起，每人加10分。而去年納入單身婚育租金補貼試辦方案20至40歲的單身青年，租金補貼金額依地區、是否單身及單身者之年齡調整為7種補貼級距，每月最高補貼5000元；自購住宅貸款利息補貼的優惠貸款額度，依購屋地區分為3種級距，台北市最高250萬元、新北市最高230萬元、其他縣市最高210萬元；修繕住宅貸款利息補貼優惠貸款額度，不分地區最高皆為80萬元。由於仍值防疫期間，營建署表示，為減少群聚、鼓勵民眾多多利用線上申請，今年特別加碼舉辦「線上申請真安心 超商禮券大放送」抽獎活動，提供1000份面額200元超商禮券，只要民眾利用線上申請網站完成109年住宅補貼申請者，就有機會中獎。營建署提醒想申請租金補貼的民眾，可於8月4日至8月31日受理申請期間內，向租賃地或欲租賃地的直轄市、縣（市）政府提出申請；自購及修繕住宅貸款利息補貼則是向戶籍地的直轄市、縣（市）政府申請。