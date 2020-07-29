新北希望市集無所不在　歡迎8月8日帶父親逛淡水咖啡節

農業局的「新北希望市集」已有19處據點，不論是登山健行或搭輕軌捷運，都能隨手買到新北優質農特產，提供市民多元便利的選擇；此外，為了響應父親節並振興經濟，8月8日父親節帶爸爸前往淡水希望市集不限金額消費，或使用振興券就贈好禮。農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」精神推動市集計畫，積極協助在地小農拓展農產銷售通路，將原有假日農夫市集整合為新北希望市集，讓農友能在新北各地推廣自產的優質農產，避免中間剝削；近年也透過「主題式拓點」及「異業結盟」，讓市集跳脫原有框架，營造「新鮮農產、智慧友善、多元活力」等新品牌定位。李玟說，像淡水及碧潭的希望市集，定期與咖啡爽及斜槓職人團隊合作，引進咖啡、文創及輕食等元素，也與交通部觀光局北海岸及觀音山風景管理處合作，共同輔導觀音山硬漢嶺農夫市集；19處市集各有特色，有鄰近觀光老街的淡水、鶯歌及石碇市集，適合情侶約會的碧潭、雙溪市集，或石碇國道休息站的快捷市集、三井OUTLET的百貨市集及青農市集。農業局也與淡水區農會於淡海輕軌紅樹林站設置無現金多元支付智慧型販賣機，販售小農有機蔬菜及各式農特產，打造新型態市集營運模式；另8月8日父親節在淡水希望市集將與咖啡爽及斜槓職人再次合辦「淡水咖啡節」，只要帶爸爸前往市集消費或使用200元面額振興券，即送1杯手沖咖啡(或精品咖啡耳掛包)，500元面額振興券更加贈1包彩田米餅！