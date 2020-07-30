嘴饞挑非油炸零食　這款麻辣口味超涮嘴　口感酥脆會上癮

▲零食市場向來競爭激烈，但唯獨蝦味先的地位，始終屹立不搖，培養出好幾世代的忠實顧客。（圖ＮＯＷnews攝）

無論看球賽、看電影、追劇，難免要來些零食點心配飲料才過癮！但許多人選擇的零食，往往不是鹽酥雞、炸薯條這類油炸品，就是麵包、蛋糕等含糖量極高的精緻糕點。高油高糖的後果，導致體重直線上升，滿足了口慾，卻破壞了身材。





如果禁不起嘴饞，與其吃一堆高油高糖的零食，內心再充滿罪惡感而情緒低落，不如改挑選相對低油低糖的點心。以從小陪伴許多人成長的零食良伴蝦味先為例，以烘烤技術，讓細長的蝦味先不必經過油炸，口感一樣酥脆好吃。零食市場向來競爭激烈，但唯獨蝦味先的地位，始終屹立不搖，培養出好幾世代、大人小孩都喜歡的忠實顧客，同樣就是歸功於這非油炸的酥脆口感，讓人吃了停不下來。



▲出遊必備，這非油炸的酥脆口感，讓人吃了停不下來。（圖ＮＯＷnews攝）

不過愛好蝦味先的朋友一定都知道，許多人最近的新歡，就是口感香氣更加升級的麻辣口味蝦味先了！一打開包裝，八角與花椒香等辛香料讓人一吃難忘，麻而不辣的味道，與原本酥脆十足的口感，在嘴裡激盪出美妙的火花，讓人愛不釋手，一根接著一根！



▲麻辣口味除了7-ELEVEN外在全聯. 愛買 .家樂福 .大潤發. 頂好都有鋪貨。

由於市場反應極佳，應廣大粉絲要求下，麻辣口味除了7-ELEVEN外，全聯、愛買、家樂福、大潤發、頂好都有鋪貨，想要嘗試這股麻辣新威力，全新美味升級的零食新體驗，購買更方便，更容易！生活中總是要來點小確幸，才能調劑忙碌的工作壓力。既然戒不掉零食的誘惑，不如挑選能滿足口腹之慾，又能降低罪惡感的零食，大快朵頤解解饞！



