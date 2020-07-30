農遊券屏東發威　旅遊兼買農貨農場拓新商機

農遊券意外引起屏東萬丹「竹林有機農場」與屏東內埔的世界銀牌巧克力得獎品牌「TC巧舖」掃貨潮，因農委會發出500萬張農遊券，每張面額250元，可到全台合作的農林漁牧場所消費，搭配暑假南下墾丁的遊客，紛紛到農業大縣屏東撿便宜，許多農場紛傳佳績。



▲TC巧舖創辦人邱濬宇說，有一半以上消費者是慕名而來的外縣市民眾，使用農遊券消費。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.30） 竹林有機農場創辦人黃淑女指出，目前10位消費者中，大約有8位使用農遊券兌換，而TC巧舖創辦人邱濬宇說，有一半以上消費者是慕名而來的外縣市民眾，動輒都是一口氣10多張農遊券，無論是近千元的巧克力禮盒還是250元的親子巧克力DIY，都毫不手軟。



▲有機農場順勢推出「農遊闔家福袋」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.30） 許多外縣市民眾一到竹林有機農場就指名要兌換果乾、養生蔬菜麵、蘿勒青醬與蘿勒茶等產品，於是黃淑女趁勢推出價值破千元的「農遊闔家福袋」，但只要4張農遊券就可買到，內含，果乾2包、麵條2盒、松子蘿勒青醬1盒、蘿勒茶1盒，農場另外加碼贈送萬丹紅豆1包。



▲屏東是全台蘿勒最大產地，無論是種植面積或者產值皆占8成以上。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.30） 黃淑女說，最受歡迎的聖蘿勒茶有四種風味，包含蘋果、甜橘、枸杞與薄荷風味，因屏東是全台蘿勒最大產地，無論是種植面積或者產值皆占8成以上。同時，因為聖蘿勒茶研發多年，口感清新，市面上都找不到，本次7月初上市就遇到「農遊券」商機大爆發一砲而紅，讓人喜出望外。





黃淑女強調，因竹林有機過去都是在通路銷售，本次因「遊農券」多出來新客群與新商機，也有企業前來舉辦親子家庭日，體驗客製化的食農教育與農業體驗遊程。



