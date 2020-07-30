越南從「防疫模範→疫情炸裂」！醫憂心：是給台灣的警訊

原本國際間公認的「防疫模範生」越南，從4月中以後就沒有本土病例，不過卻在7月25日突然再度傳出確診後，光是昨（29）日觀光聖地峴港就新增8例確診。對此，急診醫師白永嘉也認為「這是給台灣很大的警訊」。
從疫情爆發至今，越南一共才出現446個確診病例，0人死亡，絕對稱得上國際防疫模範生。然而從7月25日以來，短短幾天已經新增超過30人確診新冠肺炎，且光是昨（29）日峴港就增加8例，首都河內也新增1例確診，越南衛生部門也恢復高度警戒。
對此現象，醫師白永嘉也感嘆，「防疫的模範生之一『越南』，從發現一位本土確診案例之後就迅速擴展，這是給台灣很大的警訊」，並同時指出憂心點，「現在台灣除了搭乘大眾交通工具外，很多人潮擁擠的地方都不戴口罩了，勤洗手和酒精消毒的人也越來越少因為很多人覺得台灣現在絕對乾淨」。
白永嘉也呼籲，「國外的確診數仍然在往上升，到最快年底疫苗出來之前可能還控制不了。希望大家能提高警覺，繼續好好的守住台灣，維持得來不易的幸福」。（編輯：潘毅）
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