喜餅訂好卻退婚？女520字嘆心路歷程　結局曝光網全力挺

▲許多網友看完紛紛力挺，幸好還沒嫁。（示意圖／翻攝自 Dcard）

結婚對於許多民眾來說，是非常重要的「人生大事」。對此，昨(29)日有名女網友抱怨，從來沒想過這種事會發生在自己身上，準備要結婚卻遭背叛，甚至連喜餅都訂好了，如今卻要退婚，貼文一出也引發網友力挺，直呼「妳很棒，值得更好的」。原PO在《Dcard》上表示，沒想過這種事會發生，和他一起走了好久，從大學到當兵、退伍到找工作，再到工作穩定，都沒有缺席。後來他求婚了，但發覺越靠近婚期，爭吵也越來越多，雖然剛開始可以理解工作的繁忙跟婚事讓他焦頭爛額，而且他家並不富裕，包括他家沒辦法負擔這麼多喜餅，大部分原PO也都承擔下來了。原PO接著指出，直到看到他和前女友的訊息，才發覺從半年前就開始，突然前男友身上的奇怪香水味，還騙是換洗衣精，總之，就是被前男友先生背叛。最後的結局原PO也霸氣不結婚、果斷分手，並說從原本的生氣難過，到現在「只覺得很慶幸，前男友說戒指不用還，也真的就不還了，再見」。許多網友看完紛紛力挺，「幸好還沒嫁」、「加油，妳會值得更好的」、「擺脫這種人也是好的」、「好爛喔！把婚姻當兒戲嗎」、「非常灑脫！不拖泥帶水！」、「還好妳沒嫁給她，否則後悔一輩子」、「喜餅錢叫他全付啦」、「戒指拿去典當」、「你絕對值得擁有更好的人生」。（編輯：許智超）