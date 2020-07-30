各種券搞抽籤掀民怨！宅神曝「盲點」狠酸：真想跟唐鳳學

▲（圖／翻攝朱學恆臉書）

行政院 15 日推出振興三倍券之後，其他部會也推出加碼方案，如動滋券、藝FUN券等，期望為各行業活絡經濟。不過其中的抽獎方式與結果公布也引發民怨。對此名嘴朱學恒也點破其中盲點，並狠酸「唐鳳好像不只是IT天才，好像副修隱身術的樣子，真想跟她學」。「宅神」朱學恒今（30）日在臉書發表看法，「所以我說這次各種券的發送和抽籤，如果你不說是政府弄得，我還以為是荒謬行為藝術大師沈玉琳做的，果然好玩好刺激啊」。他也提出抽獎過程的不合理處，「動滋券抽獎直播三十分鐘，中間有三分之一長官致詞，然後射飛鏢，飛鏢的數字跟你抽中與否的關係也不知道，抽完你也不知道中了沒」。最後朱學恆也點破盲點，「結果客家人抽不到客庄券，動滋券買不了運彩，藝FUN券抽到卻領不到，三倍券讓機車行老闆花了四小時填資料賣一部機車，之後他去銀行領這每一張三倍券行員都要蓋章驗證，不知道要花多久時間，真讓人期待」。最後朱學恆也感嘆，「這場台灣全國紓困大逃殺讓國民彼此相愛相殺，真的好玩又好刺激，要非常感謝各部會花時間設計這些廢到笑的遊戲讓大家打發疫情期間的無聊，而且我發現被惟你是問很無辜的唐鳳好像不只是IT天才，好像副修隱身術的樣子，真想跟她學」。（編輯：潘毅）