擴大守護的心　袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物

▲充滿巧思的設計概念與良善的品牌形象成為消費者下手的主要標的。（圖/公關照片）

▲融合了全球與台灣珍稀動物的議題，結合北極熊、台灣石虎、歐亞水獺三種代表性保育動物為概念大使。（圖/公關照片）

▲合作電影限量包裝，展現守護國片的心。（圖/公關照片）

國內新冠肺炎疫情漸緩，加上暑假來臨，不少民眾也跟著動起來，搭配三倍券、藝Fun券等刺激消費。而外出時除了必備的口罩，生活好物面紙也是出門玩樂必備！譬如踏入電影院觀看賺人熱淚的青春愛情片，當自己哭得一把鼻涕一把眼淚時，柔順舒適、小巧輕便的袖珍面紙就能輕鬆派上用場，讓你無憂享受玩樂時光。萬用的袖珍面紙玲瓏滿目，怎麼選擇適合的成為一種生活哲學的展現，除了實用性外，消費者們越來越在乎外包裝與品牌定位是否符合自身品味與理念，充滿巧思的設計概念與良善的品牌形象成為消費者下手的主要標的。譬如網路熱銷第一的衛生紙品牌倍潔雅，在守護地球雨林與自然生態上有所建樹，更以PEFC全球最大環保林木驗證展現其守護森林的決心。另外，在新一代袖珍包全新升級的外觀設計，融合了全球與台灣珍稀動物的議題，結合北極熊、台灣石虎、歐亞水獺三種代表性保育動物為概念大使，推出超吸睛又兼具教育意義的包裝，以全球僅剩不25,000隻、最著名的易危物種「北極熊」領軍，加上2種台灣第一級瀕臨絕種保育動物「台灣石虎」、「歐亞水獺」。這些可愛的動物封面，就像柔軟親膚的面紙材質一樣，讓嚴肅的保育議題用更柔軟的方式貼近你我生活。不僅如此，這次新品與國片《可不可以，你也剛好喜歡我》合作電影限量包裝，展現守護國片的心。

7月31日起陸續在各大量販通路、寶雅、部份網購平台上市

即日起至8月18日期間凡購買倍潔雅袖珍面紙

即可抽在8月21日上映的《可不可以，你也剛好喜歡我》電影交換券

抽獎活動詳情與資格登錄請上倍潔雅Facebook粉絲頁查詢。

倍潔雅 紙為你 https://www.facebook.com/BJY.GCP/

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