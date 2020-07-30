「外食族vs在家煮」誰CP值高？老饕曝1差異　兩派人戰翻

現代人工作時間長，外食選擇又豐富，因為經常離不開崗位，許多人變成只能三餐靠外食迅速解決的外食族，但這樣的生活型態，也讓一天的餐飲花費上升，對吃的是否健康也存有疑慮，近來因此興起在家自煮的風氣，同時也有了讓人比較外食和在家自煮兩者CP值孰優孰劣的話題，掀起兩派支持者的討論。

原PO就在PTT上分析現在油價、原物料大幅降價，但外食價格仍然紋風不動，路邊經常可以看到手搖杯賣到一杯飲料70元，中北部的精華地區，一個便當更是動輒一百多起跳，加上台灣之前經常傳出的食安問題，就讓他不禁思考以前外食跟自己煮成本相差不大，但目前自己在家煮不但成本算下來低了很多，更可以選菜市場或超市很多外食吃不到的食材，也因此原PO就以「成本差異」角度拋出了「不會煮的是不是很虧」的話題，掀起網友討論。

▲網友分析外食和自己煮的CP值。（圖／翻攝自 PTT ）

其中外食派的民眾就認為自己煮其實問題也很多，包含了鍋具要買好、吃完要收拾，菜色要變化，就要買很多樣，買越多就越難消耗完，「而且用成本算，自己煮一餐，未必比外面買便宜，甚至更貴」，也有外食族認為「人數」是關鍵，「一個人吃，東西買來冰久了會壞，人數少不適合開伙」。

不過支持在家自煮的人也並非少數，有網友就分享「開始健身後就都自己煮了，外食超級油」、「我每天工作12小時也自己煮，外食1餐隨便都破百，3餐抓350可以買不少食材」、「如果是2-3人的話，自己煮絕對有比較省，花時間也是真的，不過自己煮成就感無價」。不過無論是哪種飲食習慣，平常只要能夠願意多花點時間，仔細挑選對身體有益的食物，偶爾多花小錢讓自己吃的開心一點也無妨。（編輯：楊智傑）