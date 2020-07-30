國旅大爆發！澎湖飯店5月滿到現在　旅客搶訂明年花火節

暑假期間加上花火節加持，澎湖迎來國旅人潮大爆發，飯店幾乎天天客滿，交通除了航空公司大量增班外，台灣高鐵今年首度推出「高鐵＋澎湖」交通聯票， 6 月中旬開賣後反應超過預期，比預計成效超標 3 成以上，看好國旅市場熱絡，未來還將會有不同的旅遊商品規畫。看好國旅市場商機，台灣高鐵今年首度推出「高鐵+澎湖」交通聯票，內容包含至嘉義站來回車票 65 折優惠、澎湖套票優惠價 1,850 元，並享有高鐵嘉義站－嘉義布袋港－澎湖馬公港來回接駁服務，憑票還可再享澎湖當地交通優惠， 6 月中旬開賣後反應超過預期。台灣高鐵資深副總經理孫鴻文表示，今年度交通聯票銷售量比預計超標 3 成以上，加上有日全食、阿里山、故宮南院等景點加持，也帶動嘉義站的旅運量。澎湖交通聯票預計銷售至 9 月 30 日，之後也會研擬其他不同的旅遊商品。澎湖福朋喜來登酒店行銷公關主任陳毅維指出，自 5 月底開始國旅市場開始逐漸增溫，今年暑假因為遇到花火節，住房率比去年增加 1 成，直到 9 月底以前訂房量已達到 9 成 5 ，接下來中秋、國慶連假也幾乎滿房，甚至有旅客已經在詢問明年花火節。澎湖福朋喜來登酒店公關詹詠溱補充，以往團客跟散客比例大約是 5 比 5 ，但今年散客比例明顯提升，加上有不少企業舉辦獎勵旅遊，以往澎湖大約 9 月就會開始進入旅遊淡季，但今年一直到 10 月都有不少人詢問。