女網購遇「惡劣賣家」！詢問遭「6字」狂酸　網嘆：差勁

▲原PO指出，至少賣家要事先告知，而不是直接寄出。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）

▲原PO表示，賣家寄不一樣的餐券，還說明明是一樣的，還可以跨區使用。（圖／翻攝自 爆怨公社）

▲賣家還酸原PO，朋友生日買餐券送禮，太寒酸了吧。（圖／翻攝自 爆怨公社）

現在網路購物相當方便，只要上網點一點，貨品就可以送到手上。這也讓忙碌的現代人，頗為喜愛。對此，就有網友分享遇到奇怪的賣家，訂購的東西和寄來的不一樣，詢問賣家卻遭謾罵，甚至封鎖。貼文一出，立馬引起網友討論。原PO在《爆怨公社》表示，前幾天上網買餐券送朋友當生日禮物，特別挑了連鎖餐廳高雄晚餐券，結果收到卻是午餐券，在詢問賣家時，得到的回應就是台北午餐券等同高雄晚餐券， 面額一樣又可以跨區使用，但原PO只覺得，至少事先告知，還可以討論要不要購買。原PO接著指出，後來好好詢問，卻被賣家狂酸6字「會不會太寒酸」，甚至封鎖原PO，並且給負評說她是奇怪的買家。事後原PO的朋友也說，不懂如何以物衡量感情，這狹隘的價值觀，深感歉意，對於賣家的言論、賣家的觀點，我們無法表示認同。而許多人覺得友情，是不會用價值來衡量的，加上賣家的作法，這任誰都會覺得不舒服啊。許多網友看完也紛紛回應，「這不是錢的問題，這是感覺的問題」、「賣家應該不太會做生意，還嘲諷客人」、「我訂的東西跟你寄來的，就是不一樣」、「退！客服會處理 ，太誇張了 」、「買晚餐的卷就該給晚餐的啊」、「賣家真的有懂什麼是送禮嗎？」、「為什麼禮物不能上網買？」、「沒水準的賣家！無論如何我一定退貨」。（編輯：許智超）