台灣藏多少隱形感染者？學者估出「恐怖數字」　全場震驚

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國內湧現「報復性出遊」人潮，但全世界仍有許多國家確診人數持續攀升，甚至有部分地區出現第二波感染現象。不過，台灣自24日起新增3例新冠肺炎境外移入個案後，又於27日新增4例、28日新增5例境外移入個案，疫情話題再度掀起網友高度熱議。對此，不少民眾也憂心台灣是否存在隱形感染者？中研院生醫所兼任研究員何美鄉在臉書分享「一數據」，讓全場震驚不已。
根據中央流行疫情指揮中心指出，台灣24日新增3例境外移入病例，均從菲律賓返台；27日新增4例境外移入病例，分別從南非、美國返台；28日再宣布新增5例境外移入病例，分別從香港、菲律賓返台。此外，日前一名從台灣入境泰國之新冠肺炎確診感染者，為在台灣北部工作之泰籍移工，21日從台灣搭機返回泰國，並於25日確診，也引發外界質疑台灣是否存在著隱形感染者？
何美鄉28日在臉書貼文提到，6月一位日本學生返日被確診時，我們想那應不是唯一的一個；7月泰國移工返泰被確診，這應也不是唯一的兩個，可就是沒人公布任何估算的數字。剛好有旅居外國的友人質問她，台灣到底有多少隱形感染者？她直言，台灣資料都很公開，依據移民署紀錄，7月出境人數還未結算，6月出境總人數為29980，以14至64歲為最大宗25466人，搭配14至64歲人口資料，估算台灣約有664無症狀感染者。
何美鄉指出，這是假設25466出境的人都有核酸檢驗（沒有依據的假設），且核酸檢驗的敏感度為100％（也是沒有依據的假設），以上兩個假設都會低估。但假設同年齡族群比較會群聚，若局限於20至40歲的族群來估算，則人數會減半，所以一來一往，預計300到600人應不會太離譜。
至於為何要估算這個數字？假設新冠肺炎依循呼吸道感染症的季節性，夏季R0（傳染病基本感染率）維持在1上下，直到秋冬季節，屆時這幾百人的種子帶病毒者，有機會擴增成為本土的社區感染源，屆時就會真正考驗我們防疫體系處理社區感染的能力了。（編輯：賴詠璿）
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