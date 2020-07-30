影／捷運到站叫醒器　實測路人愛心程度有多少

▲突兀的造型，引來路人的疑惑。（圖／天才比爾實驗室 授權）

▲不免會嚇到路人不敢做附近的位子。（圖／天才比爾實驗室 授權）

（助理編輯：鄧詩倫）

如果某天你搭捷運時，看到有位捷客身上貼著「捷運到站請叫醒我」的紙條，你會怎麼做？「幫助他」還是選擇「忽視」？我們知道許多通勤族上了捷運就開始滑手機、補眠，但也因此不少人會坐過站。在日本發明了一種「捷運到站提醒器」，於是Youtuber「天才比爾實驗室」決定來實測一下在台灣「捷運到站提醒器」是否有用。在影片中會看到台灣之美，大家都很有愛心。或許當我們被社會洗滌後，對於人性的美好總有些質疑，但相信你看完影片後，會對人性有所改觀。