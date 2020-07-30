三倍券上路苦了店員？收銀妹「曝亂象」罵：養出一堆奧客

▲收銀人員分享三倍券上路以來，遇到奧客的過程。（圖／翻攝Dcard）

振興三倍券已經上路半個月，不少民眾已經開心出門消費，但對於部分店家的服務人員來說卻是惡夢一場。就有一位收銀員上網抱怨「因為三倍券，台灣養出一堆奧客」，並訴說這段時間以來遭遇的亂象。一名收銀妹在《Dcard》分享近期遭遇，「明明三倍券上方已經載明消費時不得換現、不得找零、不得儲值」卻還是會有一堆客人因為不給找零就生氣大小聲，更有人會以「夜市都能找零」的理由來質問，讓她不禁感嘆，「那是攤販人很好，不是應該的好嗎？X的，台灣養出一堆奧客」。隨後原PO也提到另一個亂象，就是用三倍券購買的商品是「不能退貨，除非有瑕疵只能換貨」，不少客人仍質疑：「我們就退三倍券給客人就好了，為什麼不能退？」原PO也解釋，「每天收到的三倍券店家都會寫上日期」，而且自己工作的地方是連鎖賣場，規定就是規定。收銀機上有各種按鈕，包括刷卡、現金、三倍券、其他折價券等等。客人多少刷卡、多少錢付現、又有多少錢用三倍券我們都要按的很清楚」，若有數字不對，都是收銀員要自行吸收「公司一塊都不會幫賠」。貼文曝光也掀起不少網友感嘆，「辛苦了，但有很多人可能真的沒搞懂使用規則互相體諒一下會更好哦」、「對於奧客部分真的很認同」、「同為收銀員感同身受」、「身為餐廳的收銀員，我習慣會先跟客人說三倍卷不找零，而大部分的客人也都知道&不會太超過」。（編輯：潘毅）