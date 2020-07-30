見證原住民正名成果　原民會落實國家語言推動

▲曾經獲得金曲獎的歌手阿努・卡力亭・沙力朋安（Anu Kaliting Sadipongan）為原住日活動揭開序幕（圖／記者鄭志宏攝）

每年的8月1日是原住民日，行政院原住民族委員會在今（2020）年特別以「回復我們的名字」為主題設計一系列活動，選用布農族語「Mapinsuhis mas imita tu ngantutuza」來詮釋整體活動的精神標語。記者會上4位小朋友以自身回復原住民名字後發生的趣事和感想，呼籲原住民一定要回復原住民傳統名字。原住民一直以來都是在台灣這塊土地中生存、成長，自1984年至1994年原住民名稱從「生蕃」、「山胞」到「原住民」，中間歷經多次抗爭，才在前總統李登輝時期正名為「原住民族」，對於原住民來說，是非常重要的進程，不少原住民開始回復原住民名字身份，在高雄、屏東、花蓮、嘉義等地，也都有鄉鎮及學校回復原住民名稱。曾經獲得金曲獎的歌手阿努・卡力亭・沙力朋安（Anu Kaliting Sadipongan）為原住日活動揭開序幕，用優美的歌聲以阿美族語唱出「孩子啊跟著」的歌詞，意謂著孩子們跟進，加入回復族名的行列。泰雅族年僅11歲的姞娃思・莎韻（Ciwas・Sayun）以流利的泰雅族語向主委及現場的來賓問候，獲得現場不少掌聲，她認為，回復原住民傳統名字不僅可以帶給人深刻的印象，也可以提升自己對於原住民文化的認同，很鼓勵大家可以回復傳統族名。原民會主委夷將・拔路兒（Icyong・Parod）表示，回復自己的原住民傳統名字是很重要的推動，儘管中間歷經不少艱苦，但更促使了原住民族更加團結，到目前全台灣已有31917人已回復原住民傳統名字，未來更希望能夠促使更多原住民同胞可以加入回復的行列。「PASIWALI」在阿美族語來說是往東方的意思，原民會在今年依舊在全台灣各地舉辦原住民族正名紀念日活動，以台東的「PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節」為最終的壓軸，將請來多位台灣知名原住民歌手及國際團體前來表演，屆持台東將再度擁入不少人潮，為原住民族系列活動增添熱鬧的氛圍。