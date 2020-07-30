麥當勞史上最賺的優惠券！眾人一看超羨慕 直接現省百元

萬般皆漲唯有薪水不漲，只有精打細算才能看緊荷包！你我身邊都一定有這種人，對每張信用卡、店家優惠回饋方式如數家珍，如同這次行政院推出的三倍券，怎麼使用才划算，對於善於精打細算的人，絕對能給出完美分析。麥當勞的餐點消費組合搭配一直以來都有不少網友在討論，舉凡使用甜心卡、點點卡還是APP優惠券，都是網友愛用的省荷包好方法。最近有網友分享自己抽到「史上回饋率最高」的買１送１優惠券，折算算下來竟現省超過百元，羨煞許多網友。





該名網友在「PTT美食版分享」，自己一早打開麥當勞App時，意外獲得酪梨安格斯黑牛堡買１送１券，反觀同事大多都是小薯及歡樂貼，讓原PO興奮的表示「之前從來沒有收過這張」、「難道是麥當勞知道我超愛酪梨漢堡特地發給我的」並提到，去年這款推出時，至少吃了10顆漢堡，現在收到優惠券後，現PO上網詢問，引發許多討論。



▲ 網友打開麥當勞App時，意外獲得史上最划算的酪梨安格斯黑牛堡買１送１券，現省144元。（圖／翻攝自網路）

不少網友提到「也太好了 沒抽過那麼高價的券」、「一顆144元，兩顆288元，你有賺到」，也有同是喜愛酪梨的網友表示「我有抽到優，我去年吃了7到8次」，更有不少網友好奇「怎樣可以收到酪梨堡買１送１啊？」、「抽到等於是拿到麥當勞兩倍券XD」，此外，更有網友推估「該不會是有統計吃幾次才給吧？」





事實上，業者自去年推出酪梨系列後，便受到許多消費者的喜愛，因主打講究食材及多層次口感，在去年推出時就受到許多喜愛酪梨的同好稱讚，現在又有不少當時買過的消費者抽到優惠券，無疑是最好的回饋。



