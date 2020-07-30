快訊／前總統李登輝今晚病逝　享耆壽98歲

前總統李登輝今年2月初，因為喝牛奶嗆到後住進台北榮總醫院，數個月來一直住在榮總中正樓22樓的總統病房，先前多次傳出病逝消息，引發各界關切，榮總醫院在今（30）天晚間發出聲明，證實前總統李登輝已經於今日晚間7:24病逝，享耆壽98歲。
根據了解，李登輝身體狀況不理想，這半年多來病情起起伏伏，李登輝與他的妻子曾文惠結縭超過70年，曾文惠也連續兩天赴院探視，昨天待6個多小時，今天也在中午12：03分，到達榮總探視李前總統。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
日本最夯6個【IG限動gif關鍵字】公開！ 讓你的IG可愛度爆表
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
12星座和「什麼人」最合不來？跟他做朋友，只會越看越不順眼
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
台日互動大不同！居酒屋中存在的日本職場潛規則
《國民法官法》究竟吵什麼？爭議懶人包在這裡
夏日不只要消暑解渴還要補元氣！傳統、創意養生飲大PK！
盤點當季流行的6種髮型×4款髮飾，快速打造甜美可愛的日系編髮！
明星都愛偷偷來！潘瑋柏、楊祐寧等8位謹慎藏愛秘戀多年終於修成正果的男藝人
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出