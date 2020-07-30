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快訊／前總統李登輝今晚病逝　享耆壽98歲

記者劉雅文/台北報導-2020-07-30 19:58:09
▲前總統李登輝。（圖／資料畫面）
前總統李登輝今年2月初，因為喝牛奶嗆到後住進台北榮總醫院，數個月來一直住在榮總中正樓22樓的總統病房，先前多次傳出病逝消息，引發各界關切，榮總醫院在今（30）天晚間發出聲明，證實前總統李登輝已經於今日晚間7:24病逝，享耆壽98歲。

根據了解，李登輝身體狀況不理想，這半年多來病情起起伏伏，李登輝與他的妻子曾文惠結縭超過70年，曾文惠也連續兩天赴院探視，昨天待6個多小時，今天也在中午12：03分，到達榮總探視李前總統。

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