李登輝辭世　醫曝生前互動：緊盯曾孫女照片

前總統李登輝今年2月初，因為喝牛奶嗆到後住進台北榮總醫院，數個月來一直住在榮總中正樓22樓的總統病房，台北榮總醫院在今（30）天晚間7點多發出聲明，證實前總統李登輝已經在今日晚間7:24病逝，享耆壽98歲。院方也在晚間8:40召開記者說明會，由榮總副院長黃信彰、心臟權威醫師陳雲亮、榮總重症醫學部主任林永煬三人到場說明李登輝的病情，林永煬醫師還透露，李登輝在最後這段時間，儘管身體耗弱，但聽到聲音，還是會努力睜開眼睛，目不轉睛的盯著曾孫女的照片，或是活動錄影帶，讓在場的醫護同仁都感動不已。另外，擔任主治醫師的林永煬也提到，李前總統是一位生命勇士，也是生命的奉獻者，這段時間都一直在台北榮總接受照顧，李前總統跟他的家人也都非常溫馨，每年都會宴請醫療團隊吃飯、親切互動，很令人感動。林永煬也在一旁深刻感受到，即便在非常虛弱的情況下，李前總統對於親情的觸發跟感動，讓醫療團隊能感受生命的真諦。林永煬也提到，經歷了174天的治療過程，院方和家屬討論後，決定尊重生命的價值，呼吸器、維生設備一直都戴到最後一刻，等到他自然離世後才拆除，走的非常安詳，最終由他簽下死亡證明。另外這次照顧李登輝的醫療團隊，包括感染、胸腔、腎臟、神經科、放射科、新陳代謝科、麻醉等部門主管，組成醫療小組團隊，固定的成員多達20、30位。榮總醫院顧問陳雲亮也表示，李登輝臨終前所有家人都在場，現場由牧師主持家庭禱告，並進行道愛、道謝、道歉、道別這4道人生後，送他走完最後一哩路。他還提到：「看到他（李登輝）平安的逝世，我們感到非常的安慰。」