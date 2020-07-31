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英國巨石陣材料從何來？專家揭「千年謎團」：起點找到了

編輯中心/綜合報導-2020-07-31 10:54:07
▲中古世界七大奇蹟之一的「巨石陣」，其巨大石塊從何而來，一直是科學家想解開的謎團。（圖／翻攝Pexels）
中古世界七大奇蹟之一的「巨石陣」，在數千年前這些巨大石塊究竟從何而來，一直是眾多考古科學家想解答的問題。然而在最近，這個謎團終於解開，全歸功於一塊曾「消失60年」的岩心樣本。

綜合外媒報導，1958年時曾有科研團隊到巨石陣考古挖掘，在當時為了穩定一塊裂開的巨石，因而在該石塊中插入一根金屬棒，意外獲得一米長的岩心，最終這塊岩心樣本給了當時參與相關作業的菲力普（Robert Phillips）作為紀念。

菲力普隨後在1977年獲准帶著巨石陣樣本移民美國，在紐約州、伊利諾州、加州生活過，最後落腳佛羅里達州。菲力普斯2018年決定把樣品送回英國進行研究。

▲（圖／翻攝英格蘭遺產委員會　English
▲這塊曾「消失60年」的岩心樣本，成為謎團解開的關鍵。（圖／翻攝英格蘭遺產委員會English Heritage）
 

最終這塊岩心樣本不負眾望，成為解開千年謎團的關鍵，證實岩心的化學成分，與位於距離「巨石陣」以北25公里、鄰近馬爾伯勒（Marlborough）的西伍茲（West Woods）「撒森岩」遺跡吻合。

布萊頓大學（University of Brighton）地形學家奈許（David Nash）也說，「這些撒森岩組成由標誌性外圓和中央三石塔（兩塊垂直岩石支撐一塊水平岩石）所構成的馬蹄型巨石陣。它們都很巨大。它們是如何被搬到這處地點仍是各界臆測的謎團。有鑑於這些巨石的大小，它們肯定是被拖行或用滾輪搬運到巨石陣的所在處。我們還不曉得確切路線，但現在至少知道了起點和終點」。

「巨石陣」被預估建於西元前4000到2000年間，至今存在已超過5000年，原有30座門型結構，現存17座石躉和5條橫向的石柱依然完好，是人類史上最著名的人造史前遺址之一，更在1986年成為英國第一座獲認證的聯合國世界文化遺產。（編輯：潘毅）

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