小二兒寫暑假計畫！爸看「滿滿行程」汗顏：超懂時間管理

夏天才剛過一半，不少家長已經帶著孩子們出遊，不過許多小朋友快樂放暑假的同時，家長也會指派一些小任務，藉機培養小孩的各種能力。近日一位爸爸在臉書社團《爆廢公社》PO文貼出自己就讀國小二年級兒子的暑假計畫，沒想到要升上三年級的他，親手寫滿的計畫內容卻讓爸爸哭笑不得，分享到臉書也讓眾人笑歪。

這位爸爸在臉書上貼出了兒子的暑假作業，內容提到，從早上8點開始到中午的行程只有看電視、玩玩具、看平板幾項，到了下午卻重複「繼續看電視、玩玩具」，經過中間2小時的自由時間和陪弟弟妹妹玩耍後，晚上7點之後再接著「看電視、玩玩具」，直到晚上11點才上床睡覺。

▲這位即將升國小三年級的弟弟手繪了一張暑假計畫。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

這麼簡單又快樂的計畫書讓這位爸爸也不禁吐槽，因為平常不能用平板，就連看電視的時間也有所限制，所以這張計畫書其實算是小兒子的「願望清單」，更開玩笑地說下午四點半到五點這段時間沒有任何規劃「大概是跑去蹲廁所了」，最後也補充其實兒子平常的功課也都會有安親班老師指導，課業成績還算中上階段。

不少網友們一看到這份「緊湊」的暑假行程紛紛笑著回覆「弟弟真是時間管理大師」、「真懂事，還記得留時間陪弟弟妹妹玩」、「這也是我想要的生活」、「不錯！很廢！很符合實際狀況」，另外也有人突破盲點「很不錯，但是如果有暑假作業記得做喔，這樣才能更開心的玩」、「作業也要記得寫哦」。（編輯：楊智傑）