熱帶性低氣壓生成　氣象局：今明有機會生成颱風

今年 7 月截至目前為止仍沒有颱風生成，不過氣象局表示，今（ 31 ）日上午 8 時南海有一熱帶性低氣壓形成，最快今、明兩日就有機會生成今年第 3 號颱風辛樂克，未來會朝向越南、南海方向前進，對台灣沒有直接影響。
氣象局預報員張承傳表示，今（ 31 ）日上午 8 時南海有一熱帶性低氣壓形成，預計今、明兩日有機會發展為輕度颱風，未來會朝向越南、南海方向前進，對台灣沒有直接影響。另外在律賓東邊有一熱帶擾動，明後天也有機會生成為熱帶性低氣壓，屆時會往台灣東方北方海面北上，但要再觀察。
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