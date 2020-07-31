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熱帶性低氣壓生成　氣象局：今明有機會生成颱風

記者陳致宇／台北報導-2020-07-31 10:59:52
▲今（ 31 ）日上午 8 時南海有一熱帶性低氣壓形成，最快今、明兩日就有機會生成今年第 3 號颱風辛樂克。（圖／氣象局）
今年 7 月截至目前為止仍沒有颱風生成，不過氣象局表示，今（ 31 ）日上午 8 時南海有一熱帶性低氣壓形成，最快今、明兩日就有機會生成今年第 3 號颱風辛樂克，未來會朝向越南、南海方向前進，對台灣沒有直接影響。

氣象局預報員張承傳表示，今（ 31 ）日上午 8 時南海有一熱帶性低氣壓形成，預計今、明兩日有機會發展為輕度颱風，未來會朝向越南、南海方向前進，對台灣沒有直接影響。另外在律賓東邊有一熱帶擾動，明後天也有機會生成為熱帶性低氣壓，屆時會往台灣東方北方海面北上，但要再觀察。

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